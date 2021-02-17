Pazar artıkları yaban hayvanlarına yem oldu

- - Sebze ve meyvelerin ormanlık alana bırakılması



( MANİSA ) - MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan semt pazarlarındaki atık sebze ve meyveler Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak kış şartlarında yiyecek bulma güçlüğü çeken yaban hayvanları için yem desteği sağlandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları da durumdan olumsuz etkilenirken, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı da unutulmadı. İlçede her hafta kurulan semt pazarlarındaki atık sebze ve meyveler Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Toplanan yiyecekler Alaşehir Belediye Zabıta ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kozluca, Azıtepe, Osmaniye, Horzumalayaka, Kestane Deresi mahalleleri bölgelerinde bulunan ormanlık alanlara bırakıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, amaçlarının karlı havalarda yaban hayatının beslenmelerini ve yoğun kış şartlarına direnmelerini sağlamak olduğunu söyledi.



(HK-AY-



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