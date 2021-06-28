Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı

Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı

patlayan borudan etrafa saçılan sular

Uzunlu Su İçme Suyu Çökme Çökme Tehlikesi 

-trafiğin şeritli önlemi
-kaldırımı patlatıp çökertmesi
-vatandaşın anlatması
-sabah kaldırımdan ve çevreden detay

( ANTALYA )- Trafik ekipleri yolda oluşacak çökmeye karşın şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. ANTALYA

- Antalya'da patlayan su borusu kaldırımın çökmesine neden olurken, trafik ekipleri yolda oluşacak çökmeye karşın şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. ASAT ekiplerinin gelerek suyu kesmesinin ardından şeridi kaldıran trafik ekipleri yolu açarken, patlayan boru ASAT ekipleri tarafından tamir edildi. Manavgat ilçesinde Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde gece 03.00 sıralarında patlayan içme suyu borusu, yaklaşık 20 metre uzunluğunda kaldırımın çökmesine neden olurken, yolda da çökme tehlikesi yaşanmasına sebep oldu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve bölgeden sorumlu Çarşı-Mahalle bekçileri yolda ve kaldırımda oluşacak tehlike karşısında şerit çekmek suretiyle yolu ve kaldırımı trafiğe kapattı. ASAT ekiplerinin gelerek patlağın bulunduğu hatta su veren vanayı kapatmalarının ardından şeridi kaldırarak yolu trafiğe açan ekipler olay yerinden ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement