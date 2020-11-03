Paşabahçe’de hazan sessizliği

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( SİVAS )- Sivas’ta doğaseverlerin ve piknikçilerin uğrak yeri olan Paşabahçe mesire alanı sonbaharın gelmesiyle hazan sessizliğine büründü SİVAS



- Sivas’ta doğaseverlerin ve piknikçilerin uğrak yeri olan Paşabahçe mesire alanı sonbaharın gelmesiyle hazan sessizliğine büründü. Sivas Karaçayır yolu üzerinde bulunan Paşabahçe mesire alanı yaz aylarında yurtiçinden ve yurt dışından gelen vatandaşların akınına uğruyor. Doğayla iç içe olmak isteyenler, piknikçiler ve fotoğraf severlerin uğrak yeri olan mesire alanı şimdilerde ise hazan sessizliğine büründü. Sonbahar ayının gelmesiyle ağaç yaprakları dökülmeye, farklı renkler almaya başladı.

Yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünen Paşabahçe, yaz aylarında olduğu gibi sonbahar güzelliği ile de büyüledi. Hava sıcaklığının düşmesi ile boş kalan mesire alanı sessizliği ve temiz havasıyla insana adeta huzur veriyor. Şu günlerde doğada dinginlik arayanların, yürüyüş yapmak isteyenlerin tercih ettiği Paşabahçe mesire alanı ziyaretçilerini bekliyor. (DK-GF-



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