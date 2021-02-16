Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Özel İdare ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalara devam ediyor

Özel İdare ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalara devam ediyor

Greyder’in karlı yollarda çalışma yapması

Kar Kalınlığı Bild Köy Yolları Beko Kar Yağışı 

-Karla kaplı yolların açılma çalışması
-Drone ile çalışmalardan görüntü
-Çalışmalardan görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için Özel İdare ekipleri arı gibi çalışıyor. 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 166 köy yolundan 123’ü yeniden ulaşıma açılırken 43 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde 36 köy yolunun daha ulaşıma açıldığı bildirildi.
Böylece kent genelinde 166 köy yolundan 123’ü ulaşıma açılmış oldu. Yer kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı köy yollarında ekiplerin çalışmaları ise drone ile havadan da görüntülendi. Karabük merkezde 4, Eflani ilçesinde 4, Eskipazar ilçesinde 12, Ovacık ilçesinde 11, Safranbolu ilçesinde 7 ve Yenice ilçesinde 5 olmak üzere 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 13 greyder, 2 kar bıçaklama, 6 beko loder, 6 pikapla geriye kalan kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. (YE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı