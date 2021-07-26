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Ovacık’ta sağanak yağış etkili oldu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ovacık’ta sağanak yağış etkili oldu

Ovacık’ta sağanak yağış etkili oldu

Gökyüzünden görüntü

Sağanak Yağış Gökyüzü Rögar Kapağı Sağanak 

-Bir gencin suyla dolan yolda rögar kapağını açmaya çalışması
-Biriken suyun tarlaya akması
-Göle dönen yol ve yoldan geçen araçtan görüntü
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Ovacık ilçesinde 10 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü. Karabük’te kent genelinde siyah bulutların gökyüzünü kaplarken, Ovacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin girişindeki bulvarın bir bölümü kısa sürede göle döndü. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç göle dönen yolda arıza yapınca, araç içindeki bir kişi tıkanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı. (YE-
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