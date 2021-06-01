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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobile giren yılanı vatandaşlar çıkardı

Otomobile giren yılanı vatandaşlar çıkardı

Otomobil ve sürücü detayları

Uzunlu Kamera Alabalık Cep Telefonu Irak 

-Yılanı çıkarmak isteyen vatandaşlar
-Kalabalık detaylar
-Yılanın çıkarılması ve doğaya bırakılması

( KAHRAMANMARAŞ )- Vatandaşlar sürücünün yardımına bıçak ve tahta parçasıyla koştu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir otomobilin içine giren yılan vatandaşların yardımıyla çıkarılarak doğal yaşama alanına bırakıldı. Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde yaşandı. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, motor kaputunun içinden çeşitli sesler duyunca otomobilini kontrol etmek için durdurdu. Motor kaputunu açan sürücü yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda yılanı görünce çıkarmak istedi. Sürücü yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedi. Sürücüye yardım edip yılanı çıkarmak isteyen kimi vatandaş eline büyük bıçak alırken, kimisi tahta parçası yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarmak istedi. Zarar verilmeden otomobilden çıkarılan yılan araziye bırakılırken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (HLL-
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