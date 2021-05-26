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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmanlı’nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak

Osmanlı’nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak

röp.

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( BURSA )- Yenişehir’e 14 bin dönüm üzerine Millet bahçesi yapılacak BURSA

- Osmanlı’nın İlk Başşehri olan Bursa’nın Yenişehir İlçesinde şehir merkezinde bulunan 14 bin dönümlük araziye Millet bahçesi yapılacak. Yenişehir Merkezinde bulunan 14 bin dönümlük arazi üzerine vatandaşların kullanacağı geniş kapsamlı park yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhur ittifakı MHP Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Eski Osmangazi Lisesinin park ile ilgili ihalesi yapılacak, şuan da arkadaşlar çalışıyorlar. Burası 14 bin metrekare bir alan, yeşilliğin bol olduğu, çocuk parklarının olduğu, oturma banklarının olduğu ve bin metrekare kültür sitesi ile birleştirip orada bir tören alanı oluşturacağız. Amfi tiyatro da yapıyoruz, burada çeşitli gösteriler olacak ve herkese hitap edecek. Parka gelenlerin otopark olarak kullanabilecekleri bir alan da oluşturuyoruz, inşallah ilçemize hayırlı olur” dedi.
(FA-
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