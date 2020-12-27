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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Polislerin ekip aracıyla gelişi

Hafta Sonu Polis Ekipleri Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Hayvanlara kuru mama bırakılması
-detay görüntüler

( OSMANİYE )- HAYDİ ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi OSMANİYE

- Osmaniye’de Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan ilave tedbirler kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00’den başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan 56 saatlik kısıtlama sürecinde sokak hayvanları yalnız kaldı. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının yardımına kısıtlamada polis ekipleri yetişti.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri park, cadde, sokak ve meydanları gezerek aç kalan sokak hayvanlarına kuru mama bıraktı. Ekipler sokakta bulunan hayvanları severken elleriyle de mama yedirdi.Ekipler ayrıca beslenme alanlarına da kuru mama bıraktı.
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