Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Yüksek kesimlerde kar yağışı

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Kar Yağışı 

-Kar yağışından genel görüntüler
-Kent merkezinde sağanak yağış
-Sağanaktan genel görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece arasında düştüğü Osmaniye’de kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Osmaniye’de kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece arasında düştüğü kentte ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ deyimi yerini buldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, sürücüler ise trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent merkezinde yağmurun, yüksek kesimlerde kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Öte yandan, kuvvetli yağış uyarısında bulunan meteoroloji vatandaşları ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement