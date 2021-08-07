Osmaniye’de fırtına tozunu dumana kattı

-Pazar yerindeki eşyaların uçuşması

-Genel ve detay görüntüler



( OSMANİYE )- Düziçi ilçesinde aniden gelen fırtına semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aniden gelen fırtına ortalığı toz dumana katarken semt pazarındaki esnaf vatandaşlara zor anlar yaşattı. Düziçi ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden gelen fırtına vatandaşlara korku anlar yaşattı. Her yeri toz bulutunun kapladığı ilçede cuma günleri kurulan semt pazarında bulunan vatandaşlarda nasibini aldı. Pazardaki brandaların ve eşyaların fırtına nedeniyle uçuştuğu görülürken pazarcı esnafı ve pazarda bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Kısa süreli yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşların kaçarak sığınacak bir yer aradıkları görüldü.

(SKY-

