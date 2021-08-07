Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Osmaniye’de fırtına tozunu dumana kattı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de fırtına tozunu dumana kattı

Osmaniye’de fırtına tozunu dumana kattı

Pazar yerini fırtınanın vurması

Pazarcı Kamera Semt Pazarı Pazarcı Esnafı Cep Telefonu 

-Pazar yerindeki eşyaların uçuşması
-Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE )- Düziçi ilçesinde aniden gelen fırtına semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aniden gelen fırtına ortalığı toz dumana katarken semt pazarındaki esnaf vatandaşlara zor anlar yaşattı. Düziçi ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden gelen fırtına vatandaşlara korku anlar yaşattı. Her yeri toz bulutunun kapladığı ilçede cuma günleri kurulan semt pazarında bulunan vatandaşlarda nasibini aldı. Pazardaki brandaların ve eşyaların fırtına nedeniyle uçuştuğu görülürken pazarcı esnafı ve pazarda bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Kısa süreli yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşların kaçarak sığınacak bir yer aradıkları görüldü.
(SKY-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı