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Osmaniye’de baraj gölüne 428 bin yavru sazan bırakıldı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de baraj gölüne 428 bin yavru sazan bırakıldı

Osmaniye’de baraj gölüne 428 bin yavru sazan bırakıldı

Etkinliğe katılanlardan görüntüler

Baraj Gölü Allah Irak 

-Balıkların boruyla baraja bırakılması
-Balıkların poşetten baraja bırakılması
-İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut’un konuşması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş Baraj Gölü'ne 428 bin sazan yavrusu bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen ‘Balıklandırma Projesi’ kapsamında Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Düziçi ilçesinde bulunan Aslantaş Baraj Gölü'ne düzenlenen programla sazan yavrusu bırakıldı. 50 bin adedi Pirsultanlı, 50 bin adedi Çerçioğlu ve 328 bini de Karaguz köyü olmak üzere toplamda 428 bin sazan yavrusu bölgede balıkçılık faaliyetinin gelişmesi için göle salındı.Balıkların bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, "Bakanlığımızın hazırladığı program kapsamında bu 3 köyümüzde toplam 428 bin sazanımızı suyla buluşturduk. İnşallah bereketli olur ve kısa sürede bu balıklarımızın ürediğini görürüz. Artık bu balıklarımız köylülerimize emanet. Onları korumak, gözlemlemek onların işi. Korudukları takdirde hem bölgede balıkçılık yapanlara, hem de civar köylülerimize faydalı olacaktır" diye konuştu.

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