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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı

OSMANİYE - Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı

- Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin dış/genel planı - Ziyaretçilerin dezenfektan kullanarak müzeye girişi - Müzede sergilenen eserler - Müzedeki ziyaretçilerÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Osmaniye 'de ziyarete açıldıOSMANİYE (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Osmaniye 'de ziyarete açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Osmaniye 'de Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.İki gün süreyle gezilebilecek müze içerisinde, 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşı tasvir ediliyor. Müzede ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer alıyor.

Vitrin Akkale Belgesel Ziyaretçiler 

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