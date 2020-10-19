Örümcek Ormanları rengarenk

-Halı gibi yapraklar üzerinde yürüyüş

-Etkinliğe katılan çocuklu aileler

-Yürüyüşten detaylar

-Coğrafyadan detaylar

-Yürüyüş detayları

-Belediye Başkanı Enver Şen röportajı

-Etkinliğe katılan küçük çocukla röportaj

-Fazilet Hirik ile röportaj

-İsmail Çalık ile röportaj

-Zirveden detay



( GÜMÜŞHANE -ÖZEL-DRONE)- Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın en güzel halinin yaşandığı Örümcek Ormanları'na yürüyüş düzenledi GÜMÜŞHANE



- Türkiye’de sonbahar mevsiminin en görkemli yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’de ‘Canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı sonbahar mevsimiyle birlikte binbir renge büründü. Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın ez uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında bulunan köknarlarının yaşının 450’den fazla olduğu biliniyor. Ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye’nin önemli “karışık” ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanlarına yürüyüş düzenleyen Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular doğanın görsel şölenine şahitlik etti, sonbaharın tüm güzelliklerini içlerine çekti. İl merkezi ve ilçelerden gelen 67 sporcunun yanısıra Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, AK Parti Kürtün İlçe Başkanı Yücel Yusufoğlu ve maraton sporcusu eski İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu’nun da eşlik ettiği etkinlik geçtiğimiz günlerde kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Çifteköprü mevkiinden başladı.

Orman yolundan yatay olarak 10 kilometrelik parkuru kat eden sporcular sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının görme fırsatı buldu. Yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, sonbahar yağmurlarıyla yeniden canlanan ve dik yamaçları yaran vadilerden akan derelerden geçen ve eşsiz vadi manzarası eşliğinde yürüyen sporcular çamurlu viraj mevkiine kadar yürüdü. Etkinliğe katılarak sporcularla birlikte doğa yürüyüşü yapan Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, zirvelerindeki onlarca yaylasıyla özellikle yaz aylarında on binlerce kişinin içinden geçtiği Örümcek Ormanlarında sonbahar mevsimiyle birlikte eşsiz manzaraları gözlemleme fırsatı yakaladıklarını söyledi.



Örümcek Ormanlarında yürüyüş düzenledikleri için GÜDAK üyelerine teşekkür eden Şen, “Örümcek Ormanları bir dünya harikası. Sonbahar sezonunda çok daha güzel bir alan. Burası Kürtünümüzün tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Örümcek Ormanları, Kazıkbeli, Güvende ve Çıkrıkdüzü yaylalarını içine alan bölgeyi turizm alanı yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kürtünümüzü gezip görmek lazım” dedi.

“Şimdiye kadar geciktirdiğim için pişmanım, keşke daha önce gelseydim” Etkinliğe Kelkit ilçesinden katılan öğretmen Fazilet Hirik ise “Bu parkura ilk defa katılıyorum. Bu benim hayalimdi. Özellikle sonbahar yürüyüşünü çok merak ediyordum. Şimdiye kadar geciktirdiğim için pişmanım, keşke daha önce gelseydim. Çok beğendim. Umduğumdan fazlasını buldum. Renkler, sonbaharın her türlü geçişi çok güzel. En kısa zamanda bu parkuru çocuklarımla da tamamlamak istiyorum. Öğrencilerime de bir anı olarak burayı mutlaka anlatacağım” diye konuştu.

“Burası turizm çekiciliği açısından oldukça elverişli” Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyenlerinden Doktor Öğretim Üyesi İsmail Çalık ise “Örümcek Ormanları Avrupa’nın en yüksek ladin ve köknar ağaçlarının bulunduğu bir alan. Burada 8 adette tabiat anıtı mevcut. Burası turizm çekiciliği açısından oldukça elverişli. Doğal hassasiyet noktasında, endemik bitki çeşitliliği, flora ve fauna çeşitliliği noktasında çok zengin bir alan. O yüzden burada yapılacak turizm faaliyetlerinde doğal hassasiyet göz önünde bulundurulmalı ve çok fazla doğayı tahrip edecek çalışmalara izin verilmemeli. Burası tahrip edilirse bunun sonuçları çok ağır olur. Örümcek Ormanlarına gelecek insanlar sonbahar mevsimini tercih etmeli. Çünkü bu bölge inzivaya çekilebilecek bir bölge. Tüm ziyaretçileri buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “Örümcek Ormanları bu mevsiminde kendini ziyaretçilerine sunan bir doğa harikası” GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da “Her zaman olduğu gibi bu sene de Örümcek Ormanları yürüyüşündeki katılımcı sayısı çok yüksekti. Şehrimizin en güzel köşelerinden birisi olan Örümcek Ormanları bu mevsiminde kendini ziyaretçilerine sunan bir doğa harikası. Biz de bu harika ortamı arkadaşlarımızla gezip yerinde gördük ve çok mutlu olduk. Kürtün Belediye Başkanımız ve diğer yetkililerin de etkinliğimize katılması bizleri çok mutlu etti” şeklinde konuştu.





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