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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Orşe Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Orşe Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Genel görüntü

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-Orşe yaylasından görüntü
-Röportaj
-Şelaleden görüntü
-Dağcılardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) - Orşe Şelalesi’ne ziyaretçi akını HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, 3 bin 500 rakımda bulunan şelaleyi ziyaret etti. İlçede doğa ve ekoloji ile ilgili faaliyetler yürüten Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği, bu bağlamda her hafta ilçenin değişik yerlerini gezerek tanıtıyor. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, Orşe Yaylası’na geçerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. El değmemiş doğasıyla dağcıların ilgi odağı olan bölgeyi rehber İskender Kahraman eşliğinde gezen 25 doğasever, Orşe Şelalesi’ne hayran kaldı. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve 25 metre yükseklikte gürül gürül akan şelalede doğaseverler bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Muazzam bir şelale olduğunu ifade eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Rehberi İskender Kahraman, “Burası muazzam bir şelale. Her vadide çok sayıda şelale var. En güzeli ise Orşe Şelalesi’dir. Yaklaşık 25 metre yüksekliğindedir. Bizde doğasever arkadaşlarımızla beraber bol bol fotoğraf çektireceğiz. Şelalenin buz gibi suyunun altında serinleyerek enerji toplayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.
(MT-MSA-Y)
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