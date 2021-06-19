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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda domuz sürüsü böyle görüntülendi

Ormanlık alanda domuz sürüsü böyle görüntülendi

-Cep telefonuna yansıyan Domuz sürüsü

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

Yaban Domuzları Ormanlı 


- Ardahan’da sürü halinde meradan ormanlık alana doğru ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi. Ardahan’da zaman zaman karayoluna kadar inen yaban domuzları bu kez meradan ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi. Ardahan’ın Hanak ilçesinde ormanlık alana sürü halinde gelen domuzlar, vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Araçlarıyla köylerine giden vatandaşlar meradan geçerek ormanlık alana doğru ilerleyen domuzları cep telefonlarıyla kaydetti.
İnsanları fark eden domuz sürüsü bir süre sonra hızla ormanlık alana ilerliyor. (OY-AT)
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