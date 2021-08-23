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Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ekiplerden genel görüntüler

Yangın Ormanlı Altın Gesi Trol 

-Soğutma çalışmaları
-Yanmış alanlar
-Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alan içerisinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu Köyü Radar mevkii yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan alanda soğutma çalışmaları başlatılırken yangında yaklaşık 5 dönüm fıstık çamının zarar gördüğü öğrenildi.
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