Ormandaki geyikleri termal drone ile böyle saydılar



- Türkiye’de ilk kez termal kameralı insansız hava aracı



ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesinde üretilen geyikler termal kameralı drone ile sayıldı. 100'ün üzerinde geyik kayıtlara geçti. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Üretme İstasyonunda ülkemizde ilk kez termal kameralı insan hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen envanter çalışmasına, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu ve Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve teknik personel katıldı.

Envanter çalışmasında üzerine termal kamera takılı drone kullanıldı. Güncel teknolojinin yaban hayatı envanterine entegre edildiği ve bir ilk olan bu çalışmanın Bursa Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan diğer illerde ve Türkiye'nin doğal hayatına yönelik yapılacak çalışmalarda daha da yaygınlaşarak devam edeceği belirtildi.



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