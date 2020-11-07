Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ormandaki geyikleri termal drone ile böyle saydılar

Ormandaki geyikleri termal drone ile böyle saydılar

termal drone görüntüsü

( BURSA ) BURSA

İnsansız Hava Aracı Teknoloji Termal Kamera Kamera 


- Türkiye’de ilk kez termal kameralı insansız hava aracı

ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesinde üretilen geyikler termal kameralı drone ile sayıldı. 100'ün üzerinde geyik kayıtlara geçti. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Üretme İstasyonunda ülkemizde ilk kez termal kameralı insan hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi.
Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen envanter çalışmasına, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu ve Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve teknik personel katıldı.
Envanter çalışmasında üzerine termal kamera takılı drone kullanıldı. Güncel teknolojinin yaban hayatı envanterine entegre edildiği ve bir ilk olan bu çalışmanın Bursa Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan diğer illerde ve Türkiye'nin doğal hayatına yönelik yapılacak çalışmalarda daha da yaygınlaşarak devam edeceği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı