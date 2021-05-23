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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ormanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu

Ormanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu

Karaca ile polis ekiplerinin ilgilenmesi

Ağaçlı Köpek Akalan Polis Noktası Polis Ekipleri 

-Karacanın beslenilmesi
-karacayı bulan anne ve oğlu ile röp.
-karacanın teslim edilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de ormanda dolaşan vatandaş bulduğu karacayı uygulama noktasında polislere teslim etti- Karaca olay yerine çağrılan veteriner ekiplerine teslim edildi İSTANBUL

- Arnavutköy’de ormanda yabani ot toplamak için dolaşan Hatice Karataş, yavru bir karaca buldu. Karacayı önce evine getirip beslemeye çalışan Karataş, ardından uygulama noktasına giderek polislerden yardım istedi. Yavru karaca polis noktasına çağrılan veteriner ekiplerine teslim edildi.Arnavutköy’de iş çıkışı arkadaşları ile ormana giderek ot toplayan Hatice Karataş ağaçlık alanda yatan yavru karacayı fark edip yanına aldı. Karacayı evine götüren ve aldığı süt ile besleyen Karataş, internetten yaptığı araştırmalar sonucunda karacanın yakalanmasının ve beslenmesinin yasak olduğunu öğrendi. Karaca ile birlikte evinden çıkan Karataş, polis noktasına gelerek yardım istedi. Polis ekipleri de veterinere haber verdi.Türk Kızılay’ı aç olan karacı beslediPolis ekiplerinin olay yerinde ufak tefek yaraları ile ilgilendiği karacaya kan çadırında görevli olan Genç Kızılay gönüllüleri de süt vermeye çalıştı. Hatice Karataş ve oğlu Cihan Karataş ekipler olay yerine gelene kadar karacanın başından ayrılmadı.Yaşananları anlatan Cihan Karataş, "Annem ormanda ot ararken ağacın dibinde bulmuş. Köpeklere yem olmaması için eve getirmiş. Evde nasıl besleyeceğimizi bilmiyorum cezası da ağır. Veterinerden nasıl beslenmesi gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Şimdi Milli Parklara teslim edeceğiz" dedi.
Karacayı bulan Hatice Karataş ise, "Hastanede vardiya çıkışı ot toplamaya çıktım. Ormanda gördüm kalkıp kaçmadı. Dedim köpekler yemesin alıp götürelim. Hayvan barınağına teslim etmek istedik. Birkaç yeri aradım en son polislere soralım dedik" ifadelerini kullandı.
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