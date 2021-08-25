-Ormancıların uyarısı

-araç megafon uyarısı görüntüsü

-vatandaşa uyarı görüntüsü

-ormanlık alan cam şişe alma görüntüsü

-personelin uyarısı

-Ormanlık alan görüntüsü



( AMASYA -ÖZEL) Ormancılardan vatandaşlara uyarı: "Cam şişe ve pet şişeleri ormanlık alana atmayalım” AMASYA



- Amasya’nın Taşova ilçesinde görev yapan Taşova Orman İşletme Müdürlüğü personelleri Niyazi Özkan ve Murat Tombul, tabiat parkları ve ormanlık alanlarda denetimler yaptı. Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda mangal yapan vatandaşlara son günlerde çıkan orman yangınlarına dikkat çekmek için uyarılarda bulundular. Vatandaşların “yerde” ateş yakmaması çağrısında bulunup megafonla anons çektiler. Taşova’nın yaylalarında denetleme yapan Taşova Orman İşletme Müdürlüğü personelleri çam ağaçlarının olduğu ormanlık arazide vatandaşların atmış olduğu çam ve pet şişeleri toplayarak vatandaşlara uyarılarda bulundular. Taşova Orman İşletme Müdürlüğü personeli Murat Tombul, "Vatandaşların bilinçsizce attığı bu cam şişeler mercek görevi görüp, bu çam sahasında yangın çıkartıyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Cam şişe ve benzeri şişeleri ormanlarımıza atamayalım. Temiz tutalım” dedi.



