Orman yangınlarıyla boğuşan Manavgat'ın diğer yüzü

-Denize girenler

-Yüzenler

-Eğlenen çocuklar

-Sahildeki yoğunluk

-Toplanan yaprak Mehmet Özden röportaj

-detay



( ANTALYA -ÖZEL)-Manavgat'ta bir tarafta yangın, bir tarafta turizm hareketliliği-Kırsal alanda yangınla mücadele sürerken sahil kesiminde turistlerin tatili devam ediyor ANTALYA



- Turizm kenti Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırsal alanda orman yangını devam ederken, sahilde ise tatil yabancı turistler tatillerini sürdürüyor. Antalya’nın en önemli turizm merkezlerinden Manavgat ilçesinde 8 gün önce 4 farklı noktada başlayan orman yangını, 48 kilometrelik kırsal alanda etkisini devam ettiriyor. İlk günlerde daha çok etkili olan ve yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı yangında, sahillerde de yoğunluk gözlemlendi. Çoğunluğunu Rusya ve Alman uyruklu turistlerin oluşturduğu tatilciler, dalgalı denizin keyfini çıkardı. Anne ve babalar ise çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Bazı turistler şezlonglarda güneşlenirken, bazıları da sahilde boyunca yürümeyi tercih etti. Öte yandan yangının şiddetini, kilometrelerce uzaktan denize gelen çam ağacı yaprakları göz önüne serdi. Sahilde spor çalışanı Mehmet Özden, “Yangın başlayalı yedi günü geçti. Yangın ilk başladığında hemen yukarıdan gördük. Her sene yangın çıkardı ama bu sene uzun sürdü bilemiyorum. Sahil dumanla kaplandı, güneş resmen kayboldu. 7 gündür çalışmıyoruz. Uçak ve helikopterler su alıyor. Denizden topladığım yapraklar, 15-20 kilometre uzaklıktan rüzgarla gelmişler. Birkaç gün önce burası yapraklarla doluydu. Bizde elimizden geldikçe temizliyoruz. Ama yanan doğaya ve havanlara çok üzülüyoruz. Turizmde devam ediyor, engelleyemiyorsunuz. Sonuçta insanlar tatile gelmişler. Ona bir şey diyemeyiz. Hayat devam ediyor. Sahilde bir yoğunluk var" dedi.



