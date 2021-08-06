Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı

Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı

Tekirdağ'dan detaylar

Orman Yangınları Salar Yangın Gökyüzü Yağan 

-küllerden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Orman yangınlarından gökyüzüne çıkan küller rüzgarın etkisiyle Tekirdağ'a kadar ulaştı. Tekirdağ'da sabah saatlerinden bu yana gökyüzünün puslu olması merak konusu olurken, aynı zamanda şehirde gökyüzünden kül yağdı. Yanan ormanlardan gökyüzüne çıktıktan sonra yağan küller araçların, masaların ve sahilde oturan vatandaşların kıyafetlerinde biriktiği gözlenirken, yağan külün ise orman yangınlarından geldiği düşünülüyor. Uzmanlardan yapılan açıklamada ise rüzgarların Güneyden Kuzeye doğru esmesi sebebiyle şehirde yağan küllerin Yunanistan'daki orman yangınları bölgesinden geldiği düşünülüyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı