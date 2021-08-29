Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Orman yangınına TOMA müdahale etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Orman yangınına TOMA müdahale etti

Orman yangınına TOMA müdahale etti

Yanan alana TOMA’ların müdahale etmesi

Ormanlı Orman Yangını Anız Yangını Helikopter Mısır Tarlası 

-TOMA’lardan görüntü
-Helikopterin su bırakması
-Helikopter ile TOMA’ların görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’da anızın yakılması sonucu çıkan orman yangını TOMA’nın da müdahalesi sonucu kısa sürüde söndürüldü ADANA

- Adana’da anızın yakılması sonucu çıkan orman yangını TOMA’nın da müdahalesi sonucu kısa sürüde söndürüldü. Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesinde anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı haber merkezi anız yangını çıkan yerin etrafının ormanlık olduğunu bu nedenle TOMA’ların hiç beklemeden yangın bölgesine çıkmasını istedi. Bu talep üzerine TOMA’lar yangın bölgesine hareket etti. Anızda çıkan yangın ise kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, itfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale edildi. Bir de helikopter havadan yangın söndürmeye destek verdi. Hasat edilmiş 58 dönümlük mısır tarlasında çıkan yangın nedeniyle 1 dönümlük ormanlık alan yangında zarar gördü. Yangın kısa sürede söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Bu arada yangının nasıl çıktığı da polis tarafından araştırılmaya başlandı. Polis tarla sahibi Ramiz E.’ye ulaştığında Ramiz E. tarlayı Hüseyin B.’ye kiraya verdiğini söyledi.

Polis bu kez Hüseyin B’ye ulaştı. Hüseyin B. ise anız yakmadığını beyan etti. Polis yangını kimin çıkardığını bulmak için soruşturma başlattı. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement