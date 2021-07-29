Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi 7/24 izlemede
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi 7/24 izlemede

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi 7/24 izlemede

Yangın Yönetim Merkezinin çalışmalarından detay görüntüler

( ANKARA )- Geceleri uçaklar ve helikopterler görüntü veremediği için gece orman yangını denetimi artık İHA’larla yapılıyor ANKARA

Orman Yangınları Yangın Koordinat Orman Yangını Helikopter 


- Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, söndürme çalışmalarının yönetildiği Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi personeli 7/24 görev yapıyor.Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört farklı bölgede meydana gelen yangınların sayısı son 24 saat içinde ülke genelinde 41'e ulaştı. Yangın söndürme çalışmalarının koordine edildiği Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi ise 7/24 aktif olarak çalışıyor. Merkezde her gün sırasıyla 4 mühendis yangınları söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Yangınlarda geceleri uçaklar ve helikopterler görüntü veremediği için gece orman yangını denetimi İHA’larla yapılıyor. İHA’lar anlık görüntüleri ve koordinatları Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarıyor. Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebiliyor. İHA koordinat verdiğinde o bölgede aracın olmadığını görüyorsa görev emir sistemi ile araçlarda bulunan tabletlere koordinat gönderiliyor. Navigasyona düşen koordinat ile araç otomatik olarak o bölgeye hareket edebiliyor.Yangın Sel sistemi hayat kurtarıyorYerli yazılıma sahip Yangın Sel sistemi ise telefon ve telsizi birleştiriyor. Haberleşme esnasında oluşabilecek herhangi bir iletişim sorununda devreye giren Yangın Sel sistemine cep telefonları ve telsizler entegre ediliyor. Bu sayede merkez yangın bölgesi ile rahat şekilde iletişim kurabiliyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı