Orman Genel Müdürlüğü’nden farkındalık paylaşımı



- Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşımda “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma” ifadelerine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle bir paylaşım yaptı. Paylaşımın açıklama kısmında “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma. Lütfen destek ol, bu çağrı daha fazla insana ulaşsın” ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. (Mİ-

