-Orman yangını detayı ve söndürme ekibi

-Helikopterden genel ve yakın planlar

-Yanan ormanlık alanlar

--Aktüel-

-Yangın tatbikatı

-Yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi

-Bölge müdürünün açıklaması



( KAHRAMANMARAŞ ) Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "1 metrekare alandaki yangınları İHA’larla tespit ediyoruz"- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin her alanından faydalandıklarını söyledi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin her alanından faydalandıkların belirterek, cep telefonu haberleşme uygulaması ve İnsansız Hava Araçları ile yangınlara anında müdahale edileceğini söyledi.



Kahramanmaraş Arslanbey Orman Yangın İlk Müdahale Binasında orman yangını sezonu öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bölge Müdürü Koç, yaz mevsiminin girmesiyle insanların piknik alanlarına akın ettiğini söyledi.



Özellikle ormanlık alanlarda piknik ateşlerinin iyice söndürülmesini isteyen Koç, küçük bir kıvılcımın rüzgarın da etkisiyle büyük bir yangına dönüşebileceğini vurguladı. Koç, “Geçen yıl malum dünyada olduğu gibi Türkiye’de hava sıcaklığı iklim koşullarına nazaran arttı. Bu yılda iklim koşullarının sıcak ve rüzgarlı geçeceği konusunda tahminler var. Bizde ona göre hazırlık yaptık ve zor bir yıl olacak. Özellikle pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız kendisini doğaya bırakmaya başladı ve bu da doğal bir durum. Ancak yangın tek bir kıvılcımdan çıkıyor ve büyük orman yangınlarına neden oluyor. Vatandaşlarımız ise yaktığı piknik ateşini daha sonra iyice söndürmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca ormanlık alanda ateş yakmaması lazım” dedi.

Kahramanmaraş il sınırları içinde son 4 yıldaki orman yangınlarıyla ilgili istatistiki bilgileri de aktaran Koç, orman yangınlarında bölge müdürlüğü sınırları içinde ilk kez İnsansız Hava Araçlarının da kullanılacağını aktardı. Bölge müdürlüğü sınırlarındaki insanlı ve insansız gözetleme kulelerinin yanı sıra cep telefonu uygulamasıyla da haberleşme olanaklarının arttığını ifade eden Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Kahramanmaraş’ta 2016’da 75, 2017’de 43, 2018’de 47, 2019’da 55, 2020 yılında ise 93 yangınımız oldu yıl bazında toplamda. Alınan tedbirler kapsamında Adana ve Mersin sınırlarını da kapsayan İnsansız Hava Aracı



ilk kez bu yıl bölgemizde kullanılmaya başlandı. Bunun özelliği ise termal görüntü, 1 metrekare alanda çıkan ateş yaklaşık 145 kilometreden tespit edebiliyor. Erken uyarı şeklinde odaklanıyor ve bizim sistemimize uyarı veriyor ve arkadaşlarımız ise hemen olay yerine hareket ediyor. Bölge Müdürlüğümüz de insanlı 16 adet gözetleme kulemiz var, ayrıca 4 tane de insansız gözetleme kulemiz var. Bu kulelerimiz de yine cep telefonu yardımıyla takip edebiliyoruz. Yangın-Cell diye bir haberleşme sitemi uygulaması oluşturuldu. Bütün işletme şefleri ve teknik elemanlarımızda var. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, telefon çektiği müddetçe biz bu haberleşmeyi de Yangın-Cell sayesinde yapabileceğiz” dedi.

Bölge Müdürü Koç'un açıklamasının ardından yangın tatbikatı yapıldı. (HLL-

