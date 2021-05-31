Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu

Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu

Civil Deresinde kano ve yelkenlerin antrenman yapmaları (Drone)

( ORDU -DRONE) ORDU

Uzunlu Kano Optimist Erimli 


- Ordu'da kurumasını önlemek amacıyla ıslah edilen dere ve ırmaklar yelken ve kanolarla renkleniyor. Ordu'nun Altınordu ilçe merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Civil Irmağı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğünce başlatılan ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ederken çalışmaların tamamlandığı alanlar yelken ve kano sporcularına ev sahipliği yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel önem verdiği ve çalışmalarını yakından takip ettiği Civil Deresi, yapılan çalışmalarla hem sosyal bir alana dönüşüyor hem de yelken ve kano sporcuları için antrenman sahası oluyor. Yıllardır herhangi bir faaliyetin yapılmadığı atıl durumdaki Civil Deresi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü yelken ve kano sporcuları ile renklilik kazanıyor. Yenilenen haliyle yelken ve kano sporcularını ağırlayan Civil Deresi, yapılan çalışmalarla yelken ve kano sporu için çok daha verimli bir antrenman imkânı sunuyor. Yelken sporu için de önemli imkanlar sunan alan yıldızdan esen rüzgarıyla antrenman verimliliğini iki katına çıkarıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Yelken Takımı optimist sporcuları yıldızdan esen rüzgarı Civil Deresi'nde Orsa-Pupa antrenmanı yaparak değerlendiriyor. Orsa seyrinde alandan kaynaklı çok sayıda tramola dönüşü atmak zorunda olan sporcular bu sayede Civil Deresi'nin fiziki yapısından yararlanarak hızlı ve sürekli tramola atarak tramola tekniklerini de pekiştirmiş oluyor. Kano branşı sporcuları ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde çalışmaları süren Durgun Su Sporları Merkezi’nde ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecek olan müsabakalar öncesi Civil Deresi'nin uzunluğundan ve durgun suyundan yararlanarak antrenmanlarını Civil Deresi’nde gerçekleştiriyor. (MAK)
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement