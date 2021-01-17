Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri

-ormanın üzerinden oba görüntüsü detay

-karlı oba, evler ve ladin ormanları detay



( ORDU -DRONE) ORDU



- Ordu'nun yaylalarında aralıklarla devam eden kar yağışlarıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Karla kaplanan Yokuşbaşı ve Turnalık Yaylası'nda nefesleri kesen görüntülere ev sahipliği yapıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen yaylanın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.



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