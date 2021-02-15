Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ordu’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

- Ordu’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Karda mahsur kalan ve kayan araçlar

Mahsur Kaldı Kar Temizleme Sağanak Yağmur Akalan Kar Yağışı 

-Genel detaylar
-Karda zorlanan araçlar ve insanların araçları itmesi
-Çekici üzerinde giden kazalı araçlar

( ORDU ) Ordu’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi- Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı, yaklaşık 10 araç maddi hasarlı kazaya karıştı ORDU

- Ordu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Çok sayıda aracın yolda mahsur kaldığı kar yağışı sonrası ekipler kar temizleme çalışması başlattı. Ordu’da gün içerisinde şiddetini arttıran sağanak yağmur, akşam saatlerine kar yağışına dönüştü. Kar yağışını fırsat bilerek, kısıtlama saatine kadar kentin seyir terası olan 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye araçları ile çıkmak isteyenler yolda mahsur kaldı. Kar lastikleri olan bazı sürücüler yola devam ederken, bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan araçları kurtarmak için Boztepe’ye çıkmak isteyen bazı çekiciler de çıkmakta zorlandı. Bazı araçlar da kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karıştı. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ve Boztepe yolunda iş makineleri ile kar küreme çalışmalarını başlattı. (SK-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı