-Genel detaylar

-Karda zorlanan araçlar ve insanların araçları itmesi

-Çekici üzerinde giden kazalı araçlar



( ORDU ) Ordu’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi- Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı, yaklaşık 10 araç maddi hasarlı kazaya karıştı ORDU



- Ordu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Çok sayıda aracın yolda mahsur kaldığı kar yağışı sonrası ekipler kar temizleme çalışması başlattı. Ordu’da gün içerisinde şiddetini arttıran sağanak yağmur, akşam saatlerine kar yağışına dönüştü. Kar yağışını fırsat bilerek, kısıtlama saatine kadar kentin seyir terası olan 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye araçları ile çıkmak isteyenler yolda mahsur kaldı. Kar lastikleri olan bazı sürücüler yola devam ederken, bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan araçları kurtarmak için Boztepe’ye çıkmak isteyen bazı çekiciler de çıkmakta zorlandı. Bazı araçlar da kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karıştı. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ve Boztepe yolunda iş makineleri ile kar küreme çalışmalarını başlattı. (SK-SLH-Y)



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