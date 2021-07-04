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Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Ordu’da sağanak yağış etkili oldu

Ordu’da sağanak yağış etkili oldu

Sağanak detay

Sahil Yolu İnternet Sitesi Sağanak Yağış Sudan Sağanak 

-Su birikintiler
-Araçların sudan geçişi
-Genel detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da, öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Öğlen saatlerinden itibaren kent merkezinde başlayan sağanak, bazı noktalarda su birikintilerine yol açtı. Kentin bazı noktalarında görülen su birikintilerine ekipler müdahale ederken, sürücüler kimi zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanak sonrası sahil yolunda da trafikte kimi zaman yoğunluk görüldü.
Yağış sonrası kentte herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre sağanağın yarına kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
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