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Ordu’da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ordu’da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu

Ordu’da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu

Sahilden su birikintisi detay

Sağanak Yağış Meteoroloji Sudan Kaldırımlar Sağanak 

-Genel detaylar ve yağış
-Taş duvarlardan taşan su birikintileri
-Araçların sudan geçmesi ve detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu. Ordu’da dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak, yeniden etkisini arttırdı. Aniden bastıran sağanak sonrası Altınordu ilçesinde bulunan bazı yollarda ve caddelerde su birikintiler oldu. Kentin sahil kesiminde insan ve araç yoğunluğu görülmezken, ara caddeler ve kaldırımlarda da su birikintiler oldu. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Öte yandan meteorolojiden yapılan uyarıda, gecenin ilk saatlerinden sonra başlayacak olan yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilmiş, bazı noktalarda sel ve heyelan riskine karşı uyarıda bulunulmuştu. (SK
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