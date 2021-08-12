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Ordu'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ordu'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Ordu'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Ekiplerin çalışması

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Aşırı Sağ Tedbirler Aşırı Yağış 

-İş makineleri ile çalışmalar
-Vatandaşların kurtarılması
-Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın vatandaşlar ile ilgilenmesi
-Detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Fatsa ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kurtarıldı. Ordu'da etkili olan ve aralıklarla şiddetini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde devam eden sağanak nedeniyle ekiplerin olaylara müdahaleleri sürerken, yağış nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalanlar ise ekipler tarafından kurtarılıyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi'nde bulunan bir alabalık tesisinde aynı aileden 5 kişi, sağanak sonrası bölgede bulunan derenin debisinin yükselmesi ve taşkın nedeniyle bölgede mahsur kaldı.Derumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden jandarma, itfaiye ve Fatsa Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları yapılan çalışmaların ardından kurtardı. Olay yerinde ve farklı noktalarda incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “İlçemizde etkisini gösteren aşırı sağanak yağışlardan dolayı Beyceli Mahallemizdeki alabalık tesisinde mahsur kalan hemşehrilerimizi belediye ekiplerimiz, jandarma ve itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda hamd olsun sağ salim kurtardık. Gece boyunca yağışlar ve olası sel riski devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışlardan dolayı oluşabilecek olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz 24 saat sahada olacaklar" dedi.

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