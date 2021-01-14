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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da kartpostallık kar manzaraları

Ordu’da kartpostallık kar manzaraları

Dron görüntüsü

Emekli Öğretmen Öğretmen Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Kar sis ve köy evleri detay
-Sis kar ve orman detay
-emekli öğretmen telat öner röp.

( ORDU -ÖZEL-DRONE) ORDU

- Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Kabadüz ilçesinde kar yağışı sonrası fındık bahçeleri, ormanlar ve köy evleri beyaza büründü. Kar yağışının ardından ortaya çıkan sis seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. İlçe sakinleri kar yağışının bereket olduğunu söylediler.
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