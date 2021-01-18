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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ordu'da çocukların kar sevinci

- Ordu'da çocukların kar sevinci

İnsan detaylar

Kardan Adam Kar Yağışı 

-Karda oynayanlar
-Şehir ve Boztepe manzarası
-Genel detay
-Çocukların kayması ve oynaması
-Vatandaşlar ile röp.

( ORDU )- Çocuklar, poşetlerle kaydı, aileleri ile birlikte kartopu oynadı ORDU

- Ordu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kentin şehir terası olan Boztepe’de çocuklar, doyasıya eğlendi. Dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkisi arttıran ve Ordu’nun şehir terası olarak bilinen 530 metre yükseklikteki Boztepe’de görüntüler değişmedi. Her kar yağışında insanların en uğrak noktalarından birisi olan Boztepe’de, çocuklar poşet ve kızaklarla kayarak, karın keyfini çıkarttı. Aileleri ile birlikte kartopu oynayan çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ve kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe’de bazı vatandaşlar, kar üzerinde yuvarlanarak stres attı. “İnsanlar gelip buranın güzelliğini görsünler” Ailesi ile birlikte karın keyfini yaşayan Nevin Gören isimli vatandaş, stres atmak için Boztepe’ye çıktıklarını belirterek, “Çok şükür kar gördük. Kartopu oynayıp, yuvarlanıyoruz. Çok eğlenceli, inşalar gelip buranın güzelliğini görsünler” dedi.
Kamil Ergül isimli vatandaş da torunu ile birlikte Boztepe’ye çıktıklarını ifade ederek, doğa ve manzaranın keyfini çıkarttıklarını söyledi.

(SK-SLH-Y)
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