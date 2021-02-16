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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Ordu beyaza büründü

- Ordu beyaza büründü

Kar yağışı

Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Sahilde yürüyüş yapanlar
-Kar yağışı ve ekiplerin çalışması detayları

( ORDU )- Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de kendini gösterdi ORDU

- Ordu’da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent merkezinde devam ediyor. Ordu’nun yüksek kesimlerinde dün ve akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de kendini gösterdi. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı sonrası Ordu’da kent beyaza bürünürken, belediye ekipleri iş makineleri ve süpürme yoluyla kaldırımları ve yolları temizledi, yollarda ise tuzlama çalışması yapıldı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Ordu’da insanlar sahile ve işlek caddelere inerek, kar yağışının keyfini çıkarttı. (SK-SLH-Y)
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