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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Onlarcası bir arada görüntülenen domuz sürüsü hayrete düşürdü

Onlarcası bir arada görüntülenen domuz sürüsü hayrete düşürdü

Domuz sürüsünden görüntüler

Gezin Kamera Cep Telefonu Saldırı 

-Görüntüleri çeken vatandaşla röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde görülen onlarca domuzdan oluşan sürü şaşkınlığa neden oldu. Domuz sürüleri cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde görülen onlarca domuzdan oluşan sürü şaşkınlığa neden oldu. Domuz sürüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde vatandaşlarca 2 farklı domuz sürüsü görüntülendi. Gökmen Gölbaşı isimli vatandaş Altınyayla ilçesine gittiği sırada onlarca domuzdan oluşan sürü ile karşılaştı. Arabanın içerisinden domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Gölbaşı şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerde domuz sürüsünün nizami bir şekilde boş arazide koştukları görüldü.
Öte yandan Ali Akcan’da dağlık alanla gezindiği sırada domuz sürüsü ile karşılaştı. Gölbaşı o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Ali Akcan “Altınyayla ilçesinin Deliilyas beldesinde, dağlık bölgede küçük bir domuz sürüsüne rast geldim. Bu domuz sürüsü daha fazlaydı ama kurtların saldırısına uğradığı için azalmışlar. Bana da sürünün az bir kısmı denk geldi. Zamanla üreyip çoğaldıkları için bayağı bir artmışlar’’ dedi.

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