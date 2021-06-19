Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu

Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu

Çakan şimşeklerden görüntü

Sağanak Yağış Karya Kamera Dolu Yağışı Cep Telefonu 

-Rüzgardan görüntü
-Uçan malzemeleri toplayanlar
-Kent üzerinde çakan şimşekler
-Yağmur yağışından görüntü
-Yolda doludan kaçan araçların kenarlara çekmesi
-Benzinlikte doludan kaçan araçlar ve dolu yağışından görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından dolu ve yağmur etkili oldu.Karabük’te akşam saatlerinde dolu ve ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı işyerlerin önünde uçan malzemeleri ise çalışanlar topladı. Eskipazar ilçesinde ise sağanak ve dolu etkili olurken, yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekti. Gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler de görsel şölen sundu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement