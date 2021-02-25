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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Önce patladı sonra dondu, ortaya ilginç görüntüler çıktı

Önce patladı sonra dondu, ortaya ilginç görüntüler çıktı

-Buz tutan çeşme detaylar

Şelale İlginç Görüntü Buz Kütlesi Kar Yağışı Irak 

--Fotoğraf çeken vatandaş detay
--Vatandaş konuşma

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta Paşabahçe mesire alanında soğuk havanın etkisiyle patlayan ve ardından donan çeşme ilginç görüntüler oluşturdu SİVAS

- Sivas’ta Paşabahçe mesire alanında soğuk havanın etkisiyle patlayan ve ardından donan çeşme ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 27 derecelere kadar düştüğü Anadolu vilayetinde birçok göl, ırmak ve şelale dondu. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanında bulunan çeşme dondurucu soğukların etkisiyle önce patladı. Ardından çeşmeden fışkıran su buz tuttu. Çeşmenin çevresinde oluşan buz kütlesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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