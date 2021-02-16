Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
OMÜ'de kar kalınlığı 50 santimi geçti

OMÜ'de kar kalınlığı 50 santimi geçti

Üniversiteden drone görüntüleri

Kar Kalınlığı İletişim Kar Topu Kar Yağışı 

-Kar detayları
-Personellerin kar topu oynaması
-Kırılan ağaçlardan görüntüler
-Gökhan Çetin Röp.
-Doç. Dr. İsmail Gelen Röp.
-Kemal Erdoğan Röp.
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde kar kalınlığı 50 cm'yi geçti. Samsun’da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil bölgelerinde 7 cm, üst kesimlerinde 20 cm’ye ulaşan kar kalınlığı, OMÜ'de ise 50 cm'yi geçti. Yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. OMÜ'de görevli personeller karın tadını kar topu oynayarak çıkardı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçların da kırıldığı görüldü.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi'nde görevli Gökhan Çetin, "Ben 17 yıldır üniversitede çalışıyorum. Burada daha önce böyle bir kar görmedim. Kuraklık vardı, şimdi bereket yağdı ve çok güzel oldu" dedi.
OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gelen de, "10 yıldır Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görev yapıyorum ve şimdiye kadar hiç böyle bir kar görmedim. Bunun güzelliğini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bembeyaz pamuk gibi. Herkes kar yağsın diye bekliyordu. Kar yağışının güzelliğini tüm Türkiye ile beraber yaşıyoruz" diye konuştu.
(OU-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı