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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Ömerli Barajı’nda su seviyesi yüzde 43 seviyesine geriledi

Ömerli Barajı’nda su seviyesi yüzde 43 seviyesine geriledi

Ömerli barajından görüntü

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

Sonbahar 


- İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son yılların en düşük seviyeye geriledi. Anadolu Yakası’nın önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı’nda su oranı yüzde 43, 55 oranı kadar düştü. İstanbul’da sonbahar mevsiminde olunmasına rağmen yağışlar gerçekleşmedi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 30'a geriletti. Ömerli Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 43, 55 seviyelerine kadar düştü. Ömerli Barajındaki su seviyesinin son durumu havadan görüntülendi. (MB-
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