Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi

Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi

Baraj

Yağmurlu Geri Çekilme Doluluk Oranı Gesi Sonbahar 

-Ağaçlar
-Midyeler
-Kuraklık
-Röportajlar
-drone

( İSTANBUL - DRONE)- Ömerli Barajı’nın son durumu havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı ilk kez yüzde 20 seviyesinin altına düşerken, Ömerli Barajında ise su seviyesi 16.87ye kadar geriledi. Barajın Emirli Bölgesinde suların yaklaşık 500 metre geri çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıktı. Kuruyan baraj havadan görüntülendi. Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da Ömerli Barajının son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 16.87’ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan ağaçlar ve on binlerce midye havadan görüntülendi. Baraj sularının aylar içerisinde çekilmesiyle kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise Emirli bölgesinde aylar önce sularla kaplı olan alanın suların çekilmesiyle kuruması oldu. Havadan çekilen görüntüler ise İstanbul’da yaşanılan kuraklığın fotoğrafladı. Ömerli Barajı Sevdalıları grubu üyesi Gökmen Aras, “Şu an Ömer Barajının Emirli bölgesinde bulunuyoruz. Bu lokasyon geçtiğimiz Nisan ve Mayıs alanında suyla kaplıydı. Aşırı sıcaklık ve yağışsız geçen günlerin ardından baraj suları metrelerce çekildi. Suların çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıkarken vadi alanı balçıklı bir şekilde kaldı. Dua ediyoruz bir an evvel yağmurun ve karın yağmasıyla su seviyeleri tekrar yükselir. Vadi kısmında su varmış gibi görünse de çoğunluğu balçık, havadan çekilen görüntülerde kuraklık gözler önüne seriliyor. Umarız 2021 yılında yağmurlu geçer” diye konuştu.
(HA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı