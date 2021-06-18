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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ömerli Barajı'nda korkutan balık ölümleri

Ömerli Barajı'nda korkutan balık ölümleri

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Yumurta Mahsur Kaldı Ölü Balık Irak 

-Ölü balıklar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ömerli Barajına yürüyüşe giden vatandaşlar, onlarca ölü balık ile karşılaştı. Çevrede ölmüş balıkların olduğunu gören vatandaşlar hayrete düştü. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nın bir bölümünde bulunan onlarca ölü balık dikkat çekti. Barajda geçtiğimiz gün suların çekildiği Kurnaköy mevkiinde onlarca ölü balığı görenler hayrete düştü. Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevkiinde yapılan çökertme havuzları, balık geçişlerine uygun yapılmamasından dolayı, yumurta bırakan balıklar derin sulara ulaşamadıklarından dolayı su birikintilerinde mahsur kaldı. Birikinti sularda mahsur kalan balıklar suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldüğü belirtildi. Ömerli barajında yaşanan balık ölümlerinden dolayı çevrede bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
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