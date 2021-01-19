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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı

Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı

Balık tutan vatandaşlardan görüntü

Kamera Cep Telefonu Olta Balık Tutma 

-Sahilden görüntü
-Vatandaşların balık tutmasından görüntü
-Oltaya takılan martının sahile çekilmesi
-Karaya çıkarılması
-Oltadan kurtarılmaya çalışılması
-Kurtarılan martının havaya atılarak, özgürlüğüne kavuşturulması

( MERSİN ) -- Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına takılan martı sahile çıkartılarak kurtarıldı- Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda martı, şans eseri yara almadan özgürlüğüne kavuştu MERSİN

- Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Atatürk Parkı sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına, birden martı takıldı. Önce ne yapacağını şaşıran vatandaş daha sonra martıyı yavaş yavaş sahile çekti. Kıyıya kadar martının yara almaması için uğraşan vatandaş, karaya çıkardığı martıyı takıldığı oltadan kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra oltadan martıyı kurtaran vatandaş, daha sonra havaya atarak, onu özgürlüğüne kavuşturdu. Öte yandan olay anı sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (KRY-
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