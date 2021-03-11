Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı

-Caretta Caretta’nın misina yumağından kurtarılışı



( ANTALYA )- Balıkçılar tarafından ölmek üzereyken fark edilen Caretta kurtarılıp denize bırakıldı ANTALYA



- Antalya’nın Kemer ilçesinde denize açılan amatör balıkçılar, çok iğneli sabit oltanın (perakete) misinasına sarılmış halde yaşam savaşı veren Caretta Caretta’yı özgürlüğüne kavuşturdu. Balık tutmak için küçük bir motorlu tekneyle denize açılan vatandaşlar, denizin üzerinde yüzmekte olan plastik bidon gördü. Önce çöp sanarak bidonu almak isteyen vatandaşlar, biraz daha yaklaştıklarında, suyun bir iki metre altında bidona bağlı misinaya dolanmış halde çırpınan ve ne yüzeye çıkabilen ne de dalabilen Caretta Caretta’yı fark etti. Birkaç başarısız denemeden sonra bidonu yakalamayı başaran vatandaşlar, misinayı çektiklerinde, üzerinde yüzlerce olta iğnesi bulunan misinaya tamamen dolanmış haldeki hayvanın nefes almakta bile güçlük çektiğini gördü. Misinanın bir bölümünü çözerek, bir bölümünü bıçakla keserek açan vatandaşlar sayesinde özgürlüğüne kavuşan Caretta Caretta hemen denizin derinliklerine dalarak kayboldu. Caretta Caretta’nın; yöreden yöreye değişen telaffuzlarla Parakete, Paragat, Barikat, Baragadi gibi isimler verilen şamandıralı çok iğneli oltaya takıldıktan sonra uzun süre sürüklediği ve dolandığı misina hareket imkanını tamaman kısıtlayınca ölümle burun buruna geldiği tahmin ediliyor. Misinalar yüzünden su üstüne çıkamayan, dolandığı misinalar şamandıra bidonuna bağlı olduğu için derinlere dalamayan Caretta Caretta’yı kurtaran vatandaşlar, misina üzerindeki olta iğnelerinin paslanmış olmasının, hayvanın uzun süredir yaşam savaşı verdiğine işaret ettiğini belirtti.





loading...