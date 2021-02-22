Öğrenciler için kardan kapanan yollar açıldı

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, öğrencilerin eğitim ve öğretimleri aksamasın diye kapalı dağ yollarını açarak tüm okul bahçelerini iş makinalarıyla temizledi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı köy yollarını açıp okul önlerini temizleyen kaymakamlığa bağlı Özel İdare ekipleri günlerdir yoğun mücadele sürdürdü. İlçeye 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Bölücek, Değirmen, Beşağaç ve Güneyyaka grup köy yolları, ekiplerin yoğun çabaları sonucu ulaşıma açıldı. İş makinası operatörü İrfan Cin, ekip arkadaşlarıyla beraber gece geç saatlere kadar çalışarak yolları açtıklarını söyledi.



Cin, "Kar yağışı sonrası kapalı köy yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Şimdi Bölücek köyündeyiz. Tüm yollarımızı dört koldan çalışarak açtık. 7 kilometre yol yürümesinler diye ekiplerimizle beraber evlerin önüne kadar yol açtık" dedi.

Ramazan Akdoğan adında bir vatandaş ise çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Akdoğan, "Yollarımız kapalıydı, öğrenciler okula gitmek için yürümek zorunda kalacaklardı. Ekiplerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(SG-YRT



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