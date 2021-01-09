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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Off-road tutkunları yılkı atlarını besledi

Off-road tutkunları yılkı atlarını besledi

ÖLDÜRÜLEN YILKI ATI GÖRÜNTÜ

Hayvan Severler Hayvan Irak 

-OFF RAİD GRUBU KONVOY
-SULUOVA OFF RAİD GRUBU BAŞKANI ORHAN ÖNDER RÖP.

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya'da öldürülen yılkı atlarına tepki Suluova Off-Road Grubundan geldi. Doğa tutkunu hayvan severler yılkı atlarının silahla vurulmasına tepki gösterip sürü halindeki diğer atlar için yaşam alanlarına saman ve ekmek bıraktılar. Suluova Off Road (Sul-Off) Grubu Başkanı Orhan Önder, "Yabani yılkı atlarımızı beslemek üzere Akdağ'a geldiğimizde vahşet ile karşılaştık. Yılkı atları doğamızda kendiliğinden oluşan bir sürüdür. Bunların devamı da bizim geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır. Çünkü bizim atalarımız eyer üstünde, at üstünde devletler kurmuş bir millettir. Bu geleneğimize, bu atlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, onun için buradayız" dedi.
Önder, "Bu atları vuranları şiddetle kınıyoruz. Söz veriyoruz, ekibimle birlikte her hafta gelip atlarımızı biz koruyacağız" ifadelerini kullandı.
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