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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ödemiş’i sağanak vurdu...Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı

Ödemiş’i sağanak vurdu...Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı

Yağıştan görüntüler

Sağanak Yağış Tarım Kamera Şiddetli Yağış 

-Sürüklenen bir araçtan görüntüler
-detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Ödemiş ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, şiddetli yağış nedeniyle sele kapılan bir otomobil güçlükle kurtarıldı. Öte yandan, ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Ödemiş'te, dün akşam saatlerinde başlayan ve 3 saat süreyle devam eden sağanak yağış, hayatı felç etti. 3-4 saat boyunca devam eden sağan yağışla, Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerden gelen sular, önüne kattığı şeyleri sürükledi. Sürüklenen otomobili kurtarmak için ekipler mücadele verdi Bir mahallede ise otomobilin sürüklenme anları kameraya yansıdı. Sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, görevliler tarafından güçlükle kurtarıldı. Bölgede, ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Zarar gören yerlerin temizliğine başlandığı ifade edildi.
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