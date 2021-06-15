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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

-Röportaj

Uzunlu Uttu 

--Drone görüntüsü
--Çukurdan detaylar
--Güvenlik tedbirleri

( SİVAS -DRONE-EK)- Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerde uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı. SİVAS

- Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerde uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı.Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Dedebalı Mahallesinde Dedebalı caddesinde meydana geldi. Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Yol üzerinde oluşan, 15 metre çapında, metrelerce derinlikteki çukur mahallede korkuya neden oldu. Çukurun büyüme ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alındı. Çukurun çevresi güvenlik şeridi ile çevrildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerinde incelemelerde bulunarak , sorumlulardan bilgi aldı.
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