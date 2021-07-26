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NUAKŞOT - Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
NUAKŞOT - Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor

NUAKŞOT - Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor

- Hafızlık eğitimi gören çocuklardan detaylar - Kur'an eğitimi verilmesinden detaylar - Çocukların "löh" adı verilen tahta levha üzerindeki ayetleri ezberlemesiHafızlar ülkesi Moritanya 'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor - "Löh" adı verilen tahta levhalar üzerine yazılan ayetleri ezberleyen çocuklar, hafız olana kadar eğitimlerine devam ediyor - Müfredattaki ilimlerin tahsilini tamamlayan öğrenciler, icazetlerini aldıktan sonra medreselerde eğitmen olabiliyorNUAKŞOT (AA) - FIRAT TAŞDEMİR - Hafızlık eğitimine büyük önem verilen ve devlet başkanının bile hafız olduğu Batı Afrika ülkesi Moritanya 'daki medreselerde çocuklar bu alandaki eğitimlerini "Löh" adı verilen tahta levhalar üzerine yazılan ayetlerle alıyor.Başkent Nuakşot'taki Sıddık Medresesi'nde 5 - 15 yaş arasındaki 250 çocuk, tahta levhalar üzerine yazılan ayetleri ezberlemeye çalışıyor.Çocukları, "löh" adı verilen tahta levha üzerindeki ayetleri ezberlemesinin ardından yazılar eğitmenlerce silinerek yerine yenileri yazılıyor.Kur'an eğitimini bu şekilde alan çocuklar, uzun bir sürecin ardından hafızlık derecesine erişiyor.Müfredattaki ilimlerin tahsilini tamamlayan öğrenciler, icazetlerini aldıktan sonra medreselerde eğitmen olabiliyor.Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Moritanya Din Hizmetleri Müşavirliğince her ay bedelleri Türkiye'den gönderilen adak kurbanları kesilerek bölgedeki medreselere dağıtılıyor.

Ayetler Devlet Başkanı Dell Öğrenciler 

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