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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Nisan'da etkili olan kar Sivas'ı beyaza büründü

Nisan'da etkili olan kar Sivas'ı beyaza büründü

-kent meydanından detay

Kar Temizliği İlkbahar Kar Yağışı 

--araç üzerine Sivas yazısı, araç temizliği
--kuşların yemlenmesi, kuşların yeme akını
--vatandaş röportaj

( SİVAS )- Doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşların yardımına vatandaşlar yetişti SİVAS

- Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu. Karla kaplı doğada yem bulamayan kuşların yardımınaysa vatandaşlar yetişti. İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Sivas’ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Beyaza bürünen tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu. Sıcak havaların etkisiyle açan çiçeklerse kar kütlesinin altında kaldı. Kar yağışının etkisiyle araçları beyaza bürünen vatandaşlar güne kar temizliği yaparak başladılar. Karlı kaplı doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşları unutmayan esnaf İrfan Işın, kent meydanındaki güvercinleri besledi. Sivaslılar, Nisan ayında etkili olan kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söylediler. Kar yağışının gün içerisinde de aralıklarla etkisini hissettirmesi bekleniyor. (VK-GF-
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