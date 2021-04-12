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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nisan ayında Karacadağ’a kar düştü

Nisan ayında Karacadağ’a kar düştü

Cep telefonu görüntü

Kar Temizleme Kar Temizliği Cep Telefonu Kar Yağışı Yol Yapımı 

-Araçla seyir hainde giden otomobilden görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Ekipler, yol yapımı için gitti, kar temizliği yaptı DİYARBAKIR

- Baharın beklendiği Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde Nisan ayında kar yağınca hem çevredeki yerleşim yerlerinde hem de çalışma için bölgeye giden Bağlar ilçe belediyesi ekipleri şaşırdı. Bazı yerleşim yerlerine yeni yol kazandırmak ve mevcut yolların eksiklerini gidermek üzere sabah saatlerinde bölgeye hareket eden Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aniden bastıran kar ile karşılaşınca ilk iş olarak kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Yıllar sonra ilk kez bu dönemde bölgede kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, kar yağışına bağlı olarak meydana gelen soğuk havanın da yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla yaz ve kış demeden yılın her döneminde çevredeki yerleşim yerlerine ulaşım hizmeti götüren ekipler bu durumu cep telefonu ile çekti. ölümsüzleştirdi. (SI-AKK-Y)
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